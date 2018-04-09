Indígenas receberam “Dia de Limpeza” para evitar focos do mosquito Aedes aegypti

No reforço das ações de combate ao Aedes aegypti e outros vetores em Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da Coordenadoria Estadual de Combate a Vetores, realizou na sexta-feira (6) um dia de limpeza na aldeia Lagoinha, no distrito de Taunay, em Aquidauana. O objetivo foi recolher lixo, entulho e recipientes que pudessem servir como criadouro para o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Com o apoio de militares do Exército, voluntários indígenas e agentes técnicos do Governo do Estado e Prefeitura, os agentes de saúde (comunitários e de endemias) visitaram 180 imóveis para encontrar possíveis focos do mosquito e ainda orientar os indígenas nos cuidados com o acúmulo de água. “Além das ruas, visitamos os imóveis. Não pode haver água parada, nada que acumule água”, salientou aos moradores da região o coordenador estadual de Controle de Vetores, Mauro Lucio Rosário.

O secretário da SES, Carlos Alberto Coimbra, acompanhou as visitas feitas na Aldeia e ressaltou que os indígenas precisam receber as orientações sobre como combater o foco para evitar a proliferação do mosquito. “Todos precisam ser orientados, incluindo os indígenas. Cada um precisa fazer a sua parte”, disse.

Ações de limpeza como essa são realizadas sempre antes das Caravanas da Saúde, projeto do Governo do Estado que leva atendimento médico à população. Em Aquidauana, o lixo retirado de casas e ruas encheu três caminhões.

“Eu sabia mais ou menos sobre o mosquito”, disse a indígena Eunice Ayala Maranhão, 49 anos, enquanto era alertada sobre o perigo dos focos do mosquito. Na casa dela foram encontrados diversos focos nos fundos da casa.