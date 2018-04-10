Comprometido, pátio da Escola Municipal Erso Gomes será demolido e substituído

Aquidauana
A cobertura, que está em bom estado, será reaproveitada, já o restante será demolido e substituído
O pátio central da Escola Municipal Erso Gomes está com a estrutura comprometida e foi interditado por laudo de engenheiros da prefeitura de Aquidauana, pois há risco de desabamento. As equipes trabalham em caráter de urgência para resolver a situação o quanto antes.
Segundo nota divulgada no site da administração municipal, a cobertura, que está em bom estado, será reaproveitada, já o restante será demolido e substituído. A direção da escola foi orientada quanto aos procedimentos visando a segurança de professores, alunos e funcionários.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS