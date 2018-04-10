Comprometido, pátio da Escola Municipal Erso Gomes será demolido e substituído

O pátio central da Escola Municipal Erso Gomes está com a estrutura comprometida e foi interditado por laudo de engenheiros da prefeitura de Aquidauana, pois há risco de desabamento. As equipes trabalham em caráter de urgência para resolver a situação o quanto antes.

Segundo nota divulgada no site da administração municipal, a cobertura, que está em bom estado, será reaproveitada, já o restante será demolido e substituído. A direção da escola foi orientada quanto aos procedimentos visando a segurança de professores, alunos e funcionários.



