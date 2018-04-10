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Trânsito

Em atitude suspeita, jovem motociclista foge com passageiro e ambos são detidos por policiais

Caso aconteceu no fim da noite da última segunda-feira (09), no Bairro Alto, em Aquidauana

Schimene Duque Weber

Publicado em 10/04/2018 às 07:40

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Um jovem motociclista de 21 anos e seu passageiro, de idade não informada, fugiram da Equipe Policial de Trânsito na noite da última segunda-feira (09), no Bairro Alto, e foram detidos pelas autoridades.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais realizavam patrulhamento no local quando visualizaram dois indivíduos em atitudes suspeitas, em uma motocicleta Honda Fan de cor preta, em deslocamento pela via Dos Ferroviários. No intuito de realizar abordagem, quando a polícia se aproximou do veículo, o condutor passou a empreender fuga em alta velocidade, adentrando a R. Antônio João, sendo acompanhado pelos oficiais. 

Em ato contínuo, motociclista parou em uma residência na esquina com a R. João Lopes Assunção e tentou entrar no local, mas acabou sendo impedido pela ação policial.  A equipe de trânsito ainda observou que os jovens se desfizeram de um alicate no momento em que pararam no local.

Realizada a abordagem e a contenção de ambos com uso de algemas, o condutor foi questionado sobre a fuga. Ele afirmou não possuir CNH ou qualquer permissão para pilotar a moto, e ainda explicou que estava na Av. Pantaneta, bebendo com dois amigos e a namorada. Indagados a respeito do objeto dispensado, ambos relataram que não sabiam do que se tratava. 

Os dois foram encaminhados para a Delegacia de Polícia do município para as providências cabíveis. 

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