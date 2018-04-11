Quarta-feira será marcada por altas temperaturas, diz Inmet

Previsão do Tempo
Informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Esta quarta-feira (11) será mais um dia de Sol e altas temperaturas no município de Aquidauana.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia poderá ter alguns períodos nublados, mas as nuvens terão passagens breves, já que o calor predominará.
A temperatura mínima será de 25ºC e, a máxima, de 36ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS