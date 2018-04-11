Quarta-feira será marcada por altas temperaturas, diz Inmet

Esta quarta-feira (11) será mais um dia de Sol e altas temperaturas no município de Aquidauana.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia poderá ter alguns períodos nublados, mas as nuvens terão passagens breves, já que o calor predominará.

A temperatura mínima será de 25ºC e, a máxima, de 36ºC.