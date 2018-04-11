UPA é aberta para atender pacientes de ESFs em reforma

Com a reforma das ESF’s Cláudio Fernando Stella e José Vória, do bairro Santa Terezinha, a Prefeitura de Aquidauana transferiu o funcionamento desses postos de saúde para o prédio da UPA – Unidade de Pronto Atendimento, localizada na Rua Giovanni Toscano de Brito esquina com Oscar Trindade de Barros.

Diante da necessidade de continuar a prestação de serviço em saúde para a população da Santa Terezinha e adjacências, o prefeito Odilon Ribeiro determinou a abertura da UPA, prédio este que estava abandonado há vários anos, se tornando um ‘elefante branco’, sendo danificado pelo tempo e depredação.

O atendimento no prédio da UPA iniciou nesta quarta-feira, 11, e funciona com as mesmas finalidades de um posto de saúde e no horário das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Assim, para a comodidade dos pacientes do bairro Santa Terezinha e adjacências, as consultas médicas, procedimentos de enfermagem e consultas odontológicas que eram feitas nas ESF’s da Santa Terezinha, até o final da reforma ocorrerão no prédio da UPA.

“Precisamos fazer reparos emergenciais na estrutura da UPA e investimentos imediatos para que o prédio tivesse condições necessárias para receber os nossos pacientes, evitando que eles se desloquem para outros bairros distantes em busca de atendimento médico ou um procedimento de enfermagem”, explicou o prefeito.

A administração municipal também está analisando os procedimentos legais e a viabilidade de orçamento para que a partir do momento que a reforma das ESF’s for concluída, o prédio da UPA transformar-se em outra unidade para fortalecimento da prestação de serviços em saúde no município.

A atual gestão tem investido na área da saúde mantendo abastecida a farmácia municipal, horários alternativos de atendimentos nos ESF’s, aumentou o repasse financeiro para o Hospital Regional, tem adquirido novos equipamentos e, agora, investe na reforma de quatro postos de saúde em Aquidauana (Santa Terezinha e Estevão Alves Corrêa).

“Infelizmente não podemos reformar todas as unidades de saúde de uma só vez. Estamos trabalhando nestas quatro ESF’s que há muito tempo não recebiam uma atenção e cuidado em sua estrutura física, prejudicando e impossibilitando o atendimento dos pacientes”, contou o prefeito Odilon Ribeiro.

Na UPA estão atendendo as médicas Mitzi Therezinha Kishida e Taline Carvalho dos Santos, técnicos de enfermagem, agentes e as enfermeiras Daniela de Carvalho Alves (do ESF Cláudio Fernando Stella) e Priscilla de Souza Faria (ESF José Vória).

