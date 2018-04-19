Nota de falecimento da Sra Yedda Mota Queiroz; velório acontece em Aquidauana

Pax Universal
É com pesar que a Pax Universal e os familiares da Sra. Yedda Mota Queiroz, comunicam seu falecimento ocorrido no dia 17/04/2018, o seu corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum n° 861 e o sepultamento será no dia 20/04/2018 as 08:00 horas, no Cemitério Municipal de Aquidauana. Aos que comparecerem a família enlutada agradece.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS