Homem não aceita namoro da filha e tenta esfaquear genro de 18 anos

Aquidauana
Caso ocorreu na noite de ontem, na Rua Nelson Felício dos Santos
A Polícia Militar prendeu na noite de ontem, em Aquidauana, um homem de 42 anos que tentou matar o namorado da filha, de 18 anos, por não aprovar o relacionamento. Armado com uma faca e bastante nervoso, o homem investiu contra o genro, mas foi impedido por populares.
Conforme registrado no boletim de ocorrência, os fatos ocorreram por volta das 20 horas, em frente a uma academia na Rua Nelson Felício dos Santos, na área central da cidade. Depois de tentar matar o jovem, o homem foi detido por populares e acabou preso por policial de folga.
Ele alega que não apoia o namoro da filha com o rapaz, porém, não prestou mais detalhes à polícia a respeito do que teria provocado a desavença que o levou a querer esfaquear a vítima. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e autuado por tentativa de homicídio.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS