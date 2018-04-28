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Aquidauana

Homem não aceita namoro da filha e tenta esfaquear genro de 18 anos

Caso ocorreu na noite de ontem, na Rua Nelson Felício dos Santos

Renan Nucci

Publicado em 28/04/2018 às 07:43

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A Polícia Militar prendeu na noite de ontem, em Aquidauana, um homem de 42 anos que tentou matar o namorado da filha, de 18 anos, por não aprovar o relacionamento. Armado com uma faca e bastante nervoso, o homem investiu contra o genro, mas foi impedido por populares.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, os fatos ocorreram por volta das 20 horas, em frente a uma academia na Rua Nelson Felício dos Santos, na área central da cidade. Depois de tentar matar o jovem, o homem foi detido por populares e acabou preso por policial de folga.

Ele alega que não apoia o namoro da filha com o rapaz, porém, não prestou mais detalhes à polícia a respeito do que teria provocado a desavença que o levou a querer esfaquear a vítima. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e autuado por tentativa de homicídio.
 

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