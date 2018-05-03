Amanhã tem ações de saúde com o Pelotão Esperança nas praças de Aquidauana e Anastácio

Amanhã, 04, a população das cidades de Aquidauana e Anastácio poderão participar de atividades para combater o sedentarismo e ajudar a cuidar da saúde. As atividades são organizadas pelos alunos e monitores do projeto social Pelotão Esperança no centro das duas cidades para que a comunidade possa passar gratuitamente.

O projeto Pelotão Esperança, criado pelo 9º Batalhão de Engenharia de Combate ‘Carlos Camisão’, funciona em parceria com as Prefeitura de Aquidauana e Anastácio, por meio das secretarias municipais de Assistência Social. Para atividade do “Dia D” Esperança, amanhã (04), as secretarias municipais de Saúde das duas cidades também estarão participando das atividades.

No “Dia “D” Esperança com Saúde e Combatendo o Sedentarismo”, os aquidauanenses e anastacianos terão à disposição os serviços de aferição de pressão arterial, testes de Glicemia, teste de IMC (Índice de Massa Corporal), teste de ICQ (Índice de Cintura e Quadril) e, ainda, momentos de alongamento e atividades aeróbicas com a orientação da educadora física, Carol Ledur.

As crianças e adolescentes do Pelotão Esperança além de reforço escolar também recebem orientações e participam de atividades de cunho social, educacional e de saúde. Então, amanhã, são os alunos que estarão mobilizando a população para cuidar da saúde, praticar atividades físicas e ter uma vida mais saudável.

Programação

As atividades do “Dia “D” Esperança com Saúde e Combatendo o Sedentarismo” acontecerão em dois horários e locais diferentes: das 7h30 às 11 horas na Praça dos Estudantes, em Aquidauana; e das 13h30 às 17 horas na Praça Garibaldi de Medeiros, em Anastácio.

O Projeto

O Pelotão Esperança atualmente atende 80 crianças, na faixa etária de 8 a 12 anos. Os alunos participam das atividades nas dependências do 9º BECmb. O projeto tem o objetivo de proporcionar às crianças atividades de reforço escolar e com o apoio dos militares do 9º BECmb os alunos aprendem sobre disciplina, ordem unida, canções e hinos oficiais, marchas e cidadania.

