Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 12:29

Buscar

Últimas notícias
X

Região

Amanhã tem ações de saúde com o Pelotão Esperança nas praças de Aquidauana e Anastácio

Renan Nucci

Publicado em 03/05/2018 às 16:26

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Amanhã, 04, a população das cidades de Aquidauana e Anastácio poderão participar de atividades para combater o sedentarismo e ajudar a cuidar da saúde. As atividades são organizadas pelos alunos e monitores do projeto social Pelotão Esperança no centro das duas cidades para que a comunidade possa passar gratuitamente.

O projeto Pelotão Esperança, criado pelo 9º Batalhão de Engenharia de Combate ‘Carlos Camisão’, funciona em parceria com as Prefeitura de Aquidauana e Anastácio, por meio das secretarias municipais de Assistência Social. Para atividade do “Dia D” Esperança, amanhã (04), as secretarias municipais de Saúde das duas cidades também estarão participando das atividades.

No “Dia “D” Esperança com Saúde e Combatendo o Sedentarismo”, os aquidauanenses e anastacianos terão à disposição os serviços de aferição de pressão arterial, testes de Glicemia, teste de IMC (Índice de Massa Corporal), teste de ICQ (Índice de Cintura e Quadril) e, ainda, momentos de alongamento e atividades aeróbicas com a orientação da educadora física, Carol Ledur.

As crianças e adolescentes do Pelotão Esperança além de reforço escolar também recebem orientações e participam de atividades de cunho social, educacional e de saúde. Então, amanhã, são os alunos que estarão mobilizando a população para cuidar da saúde, praticar atividades físicas e ter uma vida mais saudável.

Programação

As atividades do “Dia “D” Esperança com Saúde e Combatendo o Sedentarismo” acontecerão em dois horários e locais diferentes: das 7h30 às 11 horas na Praça dos Estudantes, em Aquidauana; e das 13h30 às 17 horas na Praça Garibaldi de Medeiros, em Anastácio.

O Projeto

O Pelotão Esperança atualmente atende 80 crianças, na faixa etária de 8 a 12 anos. Os alunos participam das atividades nas dependências do 9º BECmb. O projeto tem o objetivo de proporcionar às crianças atividades de reforço escolar e com o apoio dos militares do 9º BECmb os alunos aprendem sobre disciplina, ordem unida, canções e hinos oficiais, marchas e cidadania.
 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Publicidade

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

ÚLTIMAS

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo