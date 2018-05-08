Estudante de 28 anos é atropelada por mototaxista no Bairro Alto

Aquidauana
Vítima teve escoriações, mas piloto da moto chegou a ficar desorientado
Estudante de 28 anos foi atropelada por mototaxista por volta das 15 horas desta terça-feira, enquanto caminhava na região do Bairro Alto, em Aquidauana. Ela teve algumas escoriações no braço direito, mas não corre risco.
Já o piloto da moto, um homem de 60 anos, sofreu ferimentos no quadril e escoriações na cabeça, ficando desorientado. Ambas as vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu, e encaminhadas ao pronto-socorro do Hospital Regional.
O acidente foi registrado na Rua Pandiá Calógeras. A suspeita é de que o piloto da moto não tenha percebido a presença da pedestre na via. O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar foi acionado e prestou antedimento à ocorrência.
Colaborou Luiz Guido Jr.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS