Estudante de 28 anos é atropelada por mototaxista no Bairro Alto

Estudante de 28 anos foi atropelada por mototaxista por volta das 15 horas desta terça-feira, enquanto caminhava na região do Bairro Alto, em Aquidauana. Ela teve algumas escoriações no braço direito, mas não corre risco.

Já o piloto da moto, um homem de 60 anos, sofreu ferimentos no quadril e escoriações na cabeça, ficando desorientado. Ambas as vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu, e encaminhadas ao pronto-socorro do Hospital Regional.

O acidente foi registrado na Rua Pandiá Calógeras. A suspeita é de que o piloto da moto não tenha percebido a presença da pedestre na via. O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar foi acionado e prestou antedimento à ocorrência.

Colaborou Luiz Guido Jr.

