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Alheias ao preconceito, mães garis tiram sustento de casa na ruas, com orgulho

Nesta quarta-feira, dia 16 de maio, é comemorado o Dia do Gari

Renan Nucci

Publicado em 16/05/2018 às 16:40

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Nesta quarta-feira, dia 16 de maio, é comemorado o Dia do Gari, profissão de suma importância para manutenção da limpeza e organização dos espaços públicos, mas que ainda carece do devido respeito e sofre com preconceito no Brasil. Entretanto, em Aquidauana, duas mães se orgulham de garantir o sustento da família como garis e afirmam que amam o trabalho.

"É uma profissão como qualquer outra. Adoro o que faço porque trabalho na rua e tenho a chance de ver as pessoas e o que acontece na cidade. É claro que é desgastante, mas gosto de ser gari. Estou estudante para melhorar minha situação, quero ser professora, mas não penso em abandonar o trabalho de gari à noite", disse Suanam Fontes Dittmar, mãe de três filhos.

Juliana da Silva Silveira, de 30 anos, casada e mãe de um filho, entrou na profissão por acaso e aprendeu a gostar do que faz. "Fui incentivada por colegas. Fiz o concurso para trabalhar como auxiliar de creche e também como gari, e acabei passando para gari. Atualmente trabalhamos à noite, das 18 horas à meia-noite e graças a Deus nunca fui alvo de preconceito", relatou.


Segundo informações disponíveis no portal Calendarr, o termo "gari" surgiu em homenagem ao francês Pedro Aleixo Gary, que ficou conhecido por ser o fundador da primeira empresa de coleta de lixo nas ruas do Rio de Janeiro, em 1976. Assim, os cariocas quando queriam que as ruas fossem limpas após a passagem dos diversos cavalos, chamavam os "garis".

Colaborou Luiz Guido Jr.

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