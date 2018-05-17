Agência instala nova régua para aferição do nível do rio Aquidauana, na ponte velha

A Agência nacional de Águas (ANA), através da Cia de Pesquisas de Recursos Naturais, atualizam réguas que fazem a medição do nível do Rio Aquidauana no perímetro urbano do Município. Novo ponteiro que registra o nível de 11 metros foi fixado por técnicos na manhã dessa quinta-feira, na base da ponte velha. A outra régua tem o limite de 10 metros.

O rio que teve uma das maiores enchentes de sua história em fevereiro desse ano deixou inúmeras famílias desalojadas e desabrigadas, chegando a 10,45 metros. A solicitação foi feita por Mário Ravaglia, coordenador da Defesa Civil do município. "Eu pedi porque já tinha passado da régua e tivemos que tirar a medida da cheia na época com ajuda da secretaria de planejamento".



Colaborou Luiz Guido Jr.