Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 12:38

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Agência instala nova régua para aferição do nível do rio Aquidauana, na ponte velha

A solicitação foi feita por Mário Ravaglia, coordenador da Defesa Civil do município

Renan Nucci

Publicado em 17/05/2018 às 14:29

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Agência nacional de Águas (ANA), através da Cia de Pesquisas de Recursos Naturais, atualizam réguas que fazem a medição do nível do Rio Aquidauana no perímetro urbano do Município. Novo ponteiro que registra o nível de 11 metros foi fixado por técnicos na manhã dessa quinta-feira, na base da ponte velha. A outra régua tem o limite de 10 metros.

O rio que teve uma das maiores enchentes de sua história em fevereiro desse ano deixou inúmeras famílias desalojadas e desabrigadas, chegando a 10,45 metros. A solicitação foi feita por Mário Ravaglia, coordenador da Defesa Civil do município. "Eu pedi porque já tinha passado da régua e tivemos que tirar a medida da cheia na época com ajuda da secretaria de planejamento".
 

Colaborou Luiz Guido Jr.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Publicidade

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

ÚLTIMAS

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo