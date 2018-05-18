Base do Aquidauanense é projeto para Série B e retorno à elite do Campeonato Estadual em 2019

O Aquidauanense retornou às atividades neste mês, com garotos do Sub-19, visando disputar o Campeonato Estadual da categoria e também formar uma base para disputa da Série B no segundo semestre. O time é treinado pelo técnico Mauro Marino. Segundo o presidente João Garcia Ferreira, o foco é retornar à elite do futebol sul-mato-grossense em 2019.

Formado em 2001, o Azulão da Princesa sedia jogos no Estádio Noroeste, em Aquidauana, mas no ano passado ficou fora do profissionalismo. Vice-campeão estadual em 2011, chegou a jogar a Copa do Brasil de 2012, porém, em 2016 foi rebaixado à segunda divisão estadual. "É preciso ter experiência para tocar o clube, por isso retornei à presidência", disse Garcia.

Ele explica que os garotos do Sub-19 têm dois objetivos: conquistar o título da categoria garantindo vaga na Copa São Paulo do ano que vem, e formar uma base para disputa da Série B. "Estamos nos planejando para jogar a segunda divisão profissional em Setembro, aproveitando o Sub-19, com objetivo de chegar à primeira divisão do ano que vem. Já temos parceiros para o Estadual Sub-19 e buscamos apoio para conseguir jogar também o profissional".



