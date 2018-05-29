Incêndio em casa abandonada da Vila Pinheiro mobiliza ação do Corpo de Bombeiros

Fogo
Fogo começou na tarde da última segunda-feira (28) e foi rapidamente contido pela Equipe de Resgate, Salvamento e Incêndio
Um incêndio residencial ocorrido na tarde da última segunda-feira (28) na Rua Salviano de Oliveira, na Vila Pinheiro, mobilizou uma ação da equipe do Corpo de Bombeiros do município.
De acordo com o registro de ocorrência, os militares foram acionados por populares, que identificaram o início do fogo. Quando chegaram ao local, os oficiais da Equipe de Resgate, Salvamento e Incêndio constataram que se tratava de uma casa abandonada, que estava desabando parcialmente, e que o fogo iniciou-se no chão, em um monte de lixo, e acabou atingindo os caibros que ainda sustentavam o telhado.
Utilizando mangotinho, os bombeiros fizeram o combate às chamas e exterminaram o incêndio com aproximadamente 100 litros de água.
Segundo os vizinhos, que não souberam indicar o proprietário do imóvel, ninguém morava no local, já condenado, devido ao risco de desabamento.
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