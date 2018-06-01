Vítima de acidente em Aquidauana faz feijoada para pagar tratamento

Solidariedade
Marlon da Silva Linhares tem que bancar 30 sessões de fisioterapia
Vítima de grave acidente de trânsito ocorrido no dia 21 de abril, no Bairro Santa Terezinha, em Aquidauana, Marlon da Silva Linhares, de 32 anos, busca ajuda para se recuperar. No próximo dia 9 ele realiza na AABB uma feijoada solidária com objetivo de arrecadar fundos para custear as sessões de fisioterapia, já que fraturou a perna em dois lugares e precisou de tratamento especializado na Santa Casa de Campo Grande.
Marlon explica que a feijoada será comercializada por R$ 20, distribuída em marmitas. "Não será possível consumir no local. A pessoa que quiser pode comprar e chegar lá para retirar", explicou ele. Ao todo, ele necessita de 40 sessões de fisioterapia. Dez delas serão bancadas pela prefeitura, mas as outras 30 são por clínica particular. Interessados podem obter outras informações pelo número (67) 9 9861-1035.
O acidente que o vitimou ocorreu na manhã do dia 21 de abril na Rua Oscar Trindade de Barros. Marlon, que conduzia uma moto XRE, foi atingido na traseira pelo outro motociclista, de 19 anos, em uma Factor vermelha, que perdeu a direção do veículo. O rapaz de 19 anos não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A moto dele, que também está com a documentação vencida, foi levada ao pátio do Detran.
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