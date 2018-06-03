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Violência doméstica

Durante briga, mulher fere homem com golpe de facão na mão em Aquidauana

No registro da ocorrência, eles decidiram que não iriam representar criminalmente um contra o outro

Renan Nucci

Publicado em 03/06/2018 às 07:27

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Briga de casal terminou na delegacia na manhã de ontem, em Aquidauana, depois que a mulher, de 24 anos, feriu o marido, de 34 anos, com golpe de facão na mão. Os fatos ocorreram em uma área frequentada por usuários de entorpecentes na Rua Irmão Diacópulos, aos fundos do terminal rodoviário do município.

Segundo boletim de ocorrência, informações apontavam à Polícia Militar que no local havia séria discussão entre um casal, iniciada por motivos fúteis, os quais não foram revelados. Chegando ao local os policiais constataram os fatos e descobriram que a mulher tinha golpeado o marido na mão esquerda, causando ferimento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros. Após receber atendimento médico, o homem e a mulher foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, mas durante o registro da ocorrência, decidiram que não iriam representar criminalmente um contra o outro, apesar de toda a confusão gerada.
 

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