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Banda de escola de Aquidauana se prepara para concurso em Anastácio

Grupo da Escola Estadual Marechal Deodoro da Fonseca voltou à ativa após 30 anos

Renan Nucci

Publicado em 05/06/2018 às 15:50

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Depois de 30 anos, banda da Escola Estadual Marechal Deodoro da Fonseca, de Aquidauana, voltou à ativa e já se prepara para o um grande desafio. No próximo dia 30, participa do Primeiro Concurso de Bandas de Anastácio, que deve contar com a presença de 15 equipes.

Segundo o professor Lázaro Roberto Hermenegildo, o grupo é novo, já fez apresentações para os pais e se prepara para o primeiro evento público. "A gurizada está começando, mas estão indo todos bem e com muita vontade de participar", disse.

Ao todo, o grupo conta com 40 estudantes que ensaiam regularmente sob os olhares atentos do professor, mas segundo ele, aproximadamente 30 devem participar do Concurso, por conta dos critérios do regulamento. "Vamos ser se conseguimos ir com todos".

Colaborou Luiz Guido Jr.

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