Sargento aposentado da PM fica ferido após colisão entre carro e moto

Sargento aposentado da Polícia Militar, de 52 anos, ficou ferido em acidente de trânsito ocorrido por volta do meio-dia desta quarta-feira, no Bairro Alto, em Aquidauana. A vítima pilotava uma moto modelo Fazer 250 que colidiu contra um automóvel conduzido por um idoso de 69 anos, morador em Anastácio.

Segundo a polícia, o militar seguia na moto pela Rua dos Ferroviários, quando no cruzamento com a Rua Assis Ribeiro houve o acidente, por motivos que serão apurados. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com possível fratura na perna esquerda, além de outros ferimentos. O motorista do carro nada sofreu.

Colbaorou Luiz Guidor Jr.