PMA de São Gabriel e Aquidauana realizam Educação Ambiental para 361 alunos

Em comemoração à semana do Meio Ambiente, a PMA está realizando trabalhos de Educação em todo o Estado. Em Camapuã e Aquidauana, Policiais Militares Ambientais do Grupamento de São Gabriel d’Oeste realizaram trabalhos de Educação Ambiental hoje (7) para 240 alunos da escola Estadual Abadia Faustino Inácio (Camapuã) e a PMA de Aquidauana para 121 alunos da escola Estadual Marechal Deodoro da Fonseca ontem (6) à tarde.

Foram realizadas palestras, dinâmicas e debates com os alunos sobre vários temas ambientais como, importância de proteção e preservação do meio ambiente, formas de economizar e reutilizar a água em casa e nas escolas, orientações sobre problemas dos incêndios urbanos, resíduos sólidos e os danos ao meio ambiente.

Também foi falado sobre as questões voltadas à fauna, como o tráfico de animais silvestres, caça e pesca ilegais, e sobre a flora, especialmente, sobre os desmatamentos que são a primeira causa de extinção de espécies e que causam vários desequilíbrios, levando a diversos problemas em cadeia, como: erosões, assoreamento, desequilíbrio na distribuição dos recursos hídricos, entre outros.