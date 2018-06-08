Aquidauana realiza o 1º concurso artístico de fotografia e desenho

Já pensou que aquela fotografia ou desenho bonito de Aquidauana que você fez pode ganhar prêmio? Em Aquidauana quem gosta de fotografia e de desenho têm a chance de expor seu talento no 1º Concurso Artístico de Aquidauana, promovido pela prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Educação.



O Edital n° 08/2018, publicado no Diário Oficial da Prefeitura, na edição de 05/06, traz as normas e o formulário de inscrição do concurso, que integra as atividades culturais alusivas ao aniversário de 126 anos de Aquidauana.



Conforme o edital, poderão ser inscritas obras (desenho ou fotografia) inéditos que não tenham sido premiadas nem publicadas ou divulgadas em parte ou em sua totalidade, em âmbito nacional.

Segundo explicou o secretário municipal de Educação, Mauro Batista, o objetivo do concurso é incentivar estudantes e cidadãos, que por meio de desenhos e fotografias, produzam obras que valorizem a cultura local e belezas naturais da região de Aquidauana, celebrando assim o aniversário do Município.



Poderão participar do 1° Concurso Artístico de Aquidauana na categoria desenho, os estudantes devidamente matriculados em turmas da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio das escolas do Município. Na categoria fotografia é livre participação, desde que atendam as normas deste Edital e do Regulamento. Os candidatos menores de 18 anos devem apresentar autorização de uso de imagem de seu responsável legal.



As inscrições já podem ser feitas a partir de hoje e até o dia 15 de junho de 2018. O candidato deverá se inscrever por meio do formulário de inscrição constante no Anexo I, deste Edital, e encaminhá-lo exclusivamente pelo e-mail: gemed@aquidauana.ms.gov.br .



O Concurso será avaliado por uma Comissão Técnica instituída através de Decreto Municipal e as obras serão avaliadas segundo os critérios: criatividade, originalidade, valorização da cultura local, riqueza temática. Serão desclassificadas as obras que apresentem preconceitos, discriminação de qualquer ordem, ou fira os direitos humanos.



O resultado final do concurso será divulgado até o dia 17 de agosto de 2018, no site da Prefeitura e a premiação será: a) para os dois primeiros classificados de cada categoria será entregue um certificado; b) para o primeiro lugar de cada uma das categorias será ofertada uma medalha; c) a fotografia poderá ilustrar a capa do kit escolar da Rede Municipal de Ensino; e d) o(s) desenho(s) do(s) aluno(s) melhor(es) classificado(s), matriculados na Rede Municipal de Ensino poderá(ão) ilustrar a capa do kit escolar.



Mais informações sobre o 1º Concurso Artístico de Aquidauana podem ser obtidas diretamente na Secretaria Municipal de Educação, com sede à Rua Luiz da Costa Gomes, nº 700, Vila Cidade Nova, telefone: 67 – 3241-2292.

EXPOSIÇÃO PÚBLICA



Visando dar maior visibilidade aos trabalhos inscritos e classificados no concurso, todo o acervo completo de desenhos e fotografias ficará aberto à visitação em exposição, durante a programação de aniversário do Município, em locais que a serem divulgados.

