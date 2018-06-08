Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 22:53

Buscar

Últimas notícias
X

Cultura

Aquidauana realiza o 1º concurso artístico de fotografia e desenho

O Edital n° 08/2018, publicado no Diário Oficial da Prefeitura, na edição de 05/06

Renan Nucci

Publicado em 08/06/2018 às 14:31

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Já pensou que aquela fotografia ou desenho bonito de Aquidauana que você fez pode ganhar prêmio? Em Aquidauana quem gosta de fotografia e de desenho têm a chance de expor seu talento no 1º Concurso Artístico de Aquidauana, promovido pela prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Educação.

O Edital n° 08/2018, publicado no Diário Oficial da Prefeitura, na edição de 05/06, traz as normas e o formulário de inscrição do concurso, que integra as atividades culturais alusivas ao aniversário de 126 anos de Aquidauana.

Conforme o edital, poderão ser inscritas obras (desenho ou fotografia) inéditos que não tenham sido premiadas nem publicadas ou divulgadas em parte ou em sua totalidade, em âmbito nacional.
Segundo explicou o secretário municipal de Educação, Mauro Batista, o objetivo do concurso é incentivar estudantes e cidadãos, que por meio de desenhos e fotografias, produzam obras que valorizem a cultura local e belezas naturais da região de Aquidauana, celebrando assim o aniversário do Município.

Poderão participar do 1° Concurso Artístico de Aquidauana na categoria desenho, os estudantes devidamente matriculados em turmas da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio das escolas do Município. Na categoria fotografia é livre participação, desde que atendam as normas deste Edital e do Regulamento. Os candidatos menores de 18 anos devem apresentar autorização de uso de imagem de seu responsável legal.

As inscrições já podem ser feitas a partir de hoje e até o dia 15 de junho de 2018. O candidato deverá se inscrever por meio do formulário de inscrição constante no Anexo I, deste Edital, e encaminhá-lo exclusivamente pelo e-mail: gemed@aquidauana.ms.gov.br . 

O Concurso será avaliado por uma Comissão Técnica instituída através de Decreto Municipal e as obras serão avaliadas segundo os critérios: criatividade, originalidade, valorização da cultura local, riqueza temática. Serão desclassificadas as obras que apresentem preconceitos, discriminação de qualquer ordem, ou fira os direitos humanos.

O resultado final do concurso será divulgado até o dia 17 de agosto de 2018, no site da Prefeitura e a premiação será: a) para os dois primeiros classificados de cada categoria será entregue um certificado; b) para o primeiro lugar de cada uma das categorias será ofertada uma medalha; c) a fotografia poderá ilustrar a capa do kit escolar da Rede Municipal de Ensino; e d) o(s) desenho(s) do(s) aluno(s) melhor(es) classificado(s), matriculados na Rede Municipal de Ensino poderá(ão) ilustrar a capa do kit escolar. 

Mais informações sobre o 1º Concurso Artístico de Aquidauana podem ser obtidas diretamente na Secretaria Municipal de Educação, com sede à Rua Luiz da Costa Gomes, nº 700, Vila Cidade Nova, telefone: 67 – 3241-2292.

EXPOSIÇÃO PÚBLICA

Visando dar maior visibilidade aos trabalhos inscritos e classificados no concurso, todo o acervo completo de desenhos e fotografias ficará aberto à visitação em exposição, durante a programação de aniversário do Município, em locais que a serem divulgados.
 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo