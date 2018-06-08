Hospital Regional de Aquidauana ganha R$ 550 mil em equipamentos para a hemodiálise

O Hospital Regional de Aquidauana Dr. Estácio Muniz acaba de receber R$ 550 mil reais em equipamentos e estrutura para o setor de hemodiálise, fortalecendo e qualificando mais o atendimento que é prestado às centenas de pacientes.

Na manhã de hoje, 08, para fazer a entrega dos novos equipamentos, estiveram presentes o prefeito Odilon Ribeiro e o deputado federal Vander Loubet, autor da emenda parlamentar que garantiu a aquisição dos novos itens da hemodiálise.

O prefeito Odilon Ribeiro, em nome de toda a equipe do hospital e junto aos pacientes na hemodiálise, agradeceu ao deputado Vander Loubet pela emenda, mostrou tudo o que foi possível adquirir com o recurso destinado e frisou que “é um ganho para o município ter na Câmara Federal um deputado que sabe como ajudar a cidade”.

“O município só com a sua arrecadação municipal não tem condições de fazer todos os custeios e investimentos necessários na saúde. Receber uma emenda dessa, para atender a hemodiálise, onde centenas de pacientes dependem dessas máquinas para sobreviver, é muito gratificante para nós, é uma ajuda muito significativa”, afirmou o prefeito.

Foram adquiridos com os R$ 550 mil reais de emenda: tecidos hospitalares, 10 monitores Mult Vita, 04 bebedouros de 25 litros em Inox, 01 seladora R-baiao, 01 esterilizador, 02 reservatórios de água de 10 mil litros, grades de proteção e portão de acesso aos reservatórios de água, 04 ventiladores pulmonares, 02 cough assistente E70, 01 sistema de reservatório de água, 02 macas, 07 frascos para aspiração.

Com o recurso disponibilizado na emenda a direção do hospital também adquiriu materiais de consumo para uso na hemodiálise, materiais de construção para a base de concreto dos reservatórios de água da hemodiálise, reforma de poltrona para pacientes do setor, execução do serviço de ampliação do sistema de geração de ar medicinal, adequação na infraestrutura da sala de tratamento de água e instalação elétrica da central e materiais esterilizados.

“Estou muito feliz com o que vi no hospital de Aquidauana. O serviço é organizado, tem qualidade e atendimento com educação pela equipe. Ando o MS todo e já vi situações extremamente difíceis nos hospitais. Aqui, as dificuldades também existem, o hospital é grande e demanda muito dinheiro para manter. Mas é claro e visível que a Administração Municipal e a gestão do hospital têm gerido essa estrutura com consciência e responsabilidade”, pontuou o deputado Vander.

Durante a visita aos setores do hospital, ao lado do prefeito e do secretário municipal de Saúde, Eduardo Moraes, o deputado Vander Loubet explicou que estará viabilizando mais uma ajuda financeira em emenda para o custeio do serviço de saúde no município.

Acompanharam a visita ao hospital para a entrega dos equipamentos, a primeira-dama Maria Eliza, o diretor administrativo do hospital, Joacir Gomes, os secretários municipais, imprensa local e os vereadores de Aquidauana: Valter Neves (presidente da Câmara de Aquidauana), Anderson Meireles (líder do prefeito no Legislativo), Cláudio Alviço, Gabriel Silvério, Aguinaldo da Silva, Marcelo Garcia, Youssef Saliba; e Dinho Vital, vereador em Anastácio.

