Em ações do final de semana, PM prende foragidos e recupera veículo furtado

Aquidauana
Equipes do 7° BPM tiveram bastante trabalho entre sexta-feira e hoje
Nesse fim de semana (08 a 11 de junho), as equipes operacionais do 7º Batalhão da Polícia Militar executaram diversas ações em benefício da comunidade de Aquidauana e região, a fim de garantir a paz e a ordem. Por meio de nota, a unidade divulgou as principais ocorrências.
Equipe Força Tática
No sábado, por volta da 01 hora da madrugada, a Equipe Força Tática do 7º Batalhão PM em Aquidauana, capturou um foragido da justiça (homem de 43 anos de idade), depois de uma abordagem no Bairro Aeroporto. Contra ele havia uma determinação judicial para que fosse preso assim que encontrado (mandado de prisão).
Equipe de Radiopatrulha de Anastácio
Por volta das 09 horas do sábado, outro foragido da justiça foi capturado pela equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão PM em Anastácio, nos Altos da Cidade. Após consulta no sistema de Checagens da Segurança Pública, foi constatado que o homem de 23 anos de idade, possuía em seu desfavor um ‘mandado de prisão’.
Equipe de Radiopatrulha do Distrito de Palmeiras
A Equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão PM em Palmeiras capturou, por volta das 10 horas do sábado, um ‘foragido da justiça’, na área central do distrito. O homem de 24 anos de idade foi preso depois de ter seu nome consultado no Sistema de Checagens da Segurança Pública, e verificado que ali havia uma determinação de imediato recolhimento (mandado de prisão).
Equipe Getam
Por volta das 15 horas do dia 09.06, a equipe Getam do 7º Batalhão PM em Aquidauana capturou um homem de 35 anos de idade, que possuía contra si, um ‘mandado de prisão’. O fato ocorreu no Bairro Alto, depois do indivíduo ter sido abordado pela guarnição de serviço.
Equipe de Radiopatrulha de Aquidauana
Um homem de 35 anos de idade foi preso as 17 horas do sábado, pela equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão PM em Aquidauana, após ter sido flagrado de posse de um veículo furtado, na região do Bairro Alto. A situação irregular do veículo foi constatada após consulta da placa no Sistema da Segurança Pública.
Equipe Getam
Por volta das 23 horas do sábado, a equipe Getam do 7º Batalhão PM em Aquidauana capturou outro foragido da justiça, no Bairro Previsul. Após consulta no sistema de Checagens da Segurança Pública, foi constatado que o homem de 25 anos de idade, possuía contra si, dois ’mandados de prisão’ e uma’ recaptura’ para ser cumprida.
Equipe de Radiopatrulha de Anastácio
Em um bar localizado no Bairro São Francisco (Anastácio), a equipe de Radiopatrulha da cidade prendeu um homem de 64 anos de idade, após ter descoberto que contra ele havia uma pendência judicial (mandado de prisão). O fato ocorreu por volta da 01 hora da madrugada do domingo, durante abordagens feitas no local.
Todas as pessoas citadas foram encaminhadas às Delegacias de Polícia, para as providências necessárias.
Oportunidades
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Eleições 2026
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Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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