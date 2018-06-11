Em meio a carros e motos, bikes rebaixadas marcaram presença em Encontro de Relíquias

Em meio a carros e motocicletas que participaram do Encontro de Relíquias realizado neste final de semana na Avenida Pantaneta, em Aquidauana, as bicicletas rebaixadas também marcaram presença. O grupo Vintage Bike Clube foi formado por jovens amigos em 2014, e com o passar dos anos ganha novos adeptos. Hoje já são dez, cada um com sua bike.

Segundo Gabriel Arruda, de 20 anos, um dos fundadores, as bicicletas são modificadas de forma artesanal, remetendo à paixão que muitas pessoas têm por automóveis rebaixados. "Participamos desde o primeiro evento, de 2015, e com o passar do tempo fomos evoluindo as bicicletas. As ideias vieram da nossa própria criatividade, de fazer algo novo", disse.

Ele explica que quando começou, em 2014, foi por pura curiosidade. "Falei para um amigo meu, vamos experimentar pra ver no que vai dar, e deu no que deu", explicou ele, que agora não faz negócio de forma alguma com sua bike rebaixada. "Isso aqui é paixão e para o pessoal que quer comprar, eu não vendo de jeito nenhum, nem se me oferecerem R$ 5 mil".



Colaborou Luiz Guido Jr.