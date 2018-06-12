Mudanças climáticas com tempestades e granizo vão atingir Aquidauana e região

Região
Segundo alerta do Cptec, ao todo 43 municípios do MS são afetados
Aviso meteorológico do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) coloca em alerta 43 municípios de Mato Grosso do Sul, incluindo Aquidauana, Anastácio, Miranda, Bodoquena, Bonito, Dois Irmãos do Buriti e região, onde podem ocorrer raios, chuvas de granizo e de forte intensidade, rajadas de vento e tempestades.
Os fenômenos naturais estão previstos nas regiões Sul e Sudoeste do Estado, atingindo toda a fronteira com o Paraguai e parte do Pantanal e também municípios do Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Chuva forte ocorrerá em Mato Grosso do Sul e no Centro-Norte do Paraná e extremo Sul e Oeste de São Paulo, principalmente, a partir da tarde.
O aviso de alerta do Cptec informa que as condições de tempo adversas devem ocorrer até às 20h de hoje, havendo “risco alto para ocorrência de tempo severo que possam provocar danos e acidentes”. Também recomenda atenção especial para ocorrência de descargas elétricas e chuva intensa em curto intervalo de tempo.
As cidades de Mato Grosso do Sul que podem ser atingidas por esta rigorosa mudança climática são: Amambai, Anastácio, Angélica, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Campo Grande, Caracol, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Dois irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Figueirão, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jardim, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu, Terenos e Vicentina.
Oportunidades
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