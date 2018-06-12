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Para o Dia dos Namorados, restaurantes preparam cardápios especiais

Data comemorativa promete movimentar o segmento de bares e restaurantes de Aquidauana e região

Vanessa Ricarte

Publicado em 12/06/2018 às 06:00

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Para não fugir à tradição de “onde existe amor, existe boa comida”, os bares de restaurantes de Aquidauana, Anastácio e região já começaram os preparativos para receber os casais apaixonados, a fim de proporcionar uma noite especial e diferente dos demais dias do ano.

A exemplo do restaurante O Casarão, o estabelecimento se preparou antecipadamente para promover um atendimento diferenciado e preço acessível aos namorados nesta terça-feira (12).

Eci Ribas Alves, que há 37 anos está à frente do restaurante, explica que todos os anos a casa realiza evento específico no Dia dos Namorados. “Nós fazemos há anos esse trabalho no dia 12 de junho. Esse ano terá música ao vivo e um cardápio bem variado, com massas, carnes e os carros-chefes da casa, que são os peixes. O preço será 80 reais o casal, que poderá se servir à vontade (não incluso as bebidas).”


Mas o empresário aconselha que o casal faça a reserva com antecedência. “Até às 16 horas do dia 12, provavelmente nós encerraremos os lugares remanescentes, por isso é importante que o casal se antecipe e faça a reserva. Se chegar na hora, ficará à espera de desocupar mesas para que possamos, assim, atendê-los”, alertou.

Serviços – Informações pelo 3241-2219 ou 98421-2219

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