Quinta-feira com tempo nublado e temperatura amena

O Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec) prevê para esta quinta-feira (14.6) em Mato Grosso do Sul tempo parcialmente nublado em todas as áreas com temperaturas amenas.

Em Aquidauana, a temperatura mínima esperada é de 17ºC e, a máxima, de 25ºC.