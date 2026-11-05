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ZONA RURAL

Ação policial recupera implemento agrícola furtado de fazenda em Aquidauana

Equipamento foi levado da Fazenda Taboco na noite de domingo; caminhão suspeito de transportá-lo também foi localizado

Redação O Pantaneiro

Publicado em 05/11/2026 às 14:38

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Equipamento foi recuperado pelo Batalhão de Polícia Militar Rural / Divulgação/BPMR

Um implemento agrícola furtado de uma propriedade rural de Aquidauana foi recuperado em Terenos após diligências realizadas pelo Batalhão de Polícia Militar Rural, com apoio da Polícia Militar do município. O equipamento foi levado da Fazenda Taboco na noite do último domingo (01º).

Utilizado para gradagem do solo, o implemento teria sido transportado até Terenos em um caminhão Munck vermelho. A informação foi levantada durante o trabalho de investigação da equipe rural, que repassou os dados aos policiais do município.

Com base nas informações, a PM de Terenos realizou diligências e localizou o caminhão e o implemento agrícola em pontos distintos.

A recuperação ocorreu por meio da atuação conjunta das equipes policiais. Como o caso envolve um furto registrado em propriedade rural de Aquidauana, o equipamento deverá passar pelos procedimentos necessários para posterior devolução ao proprietário.

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