Cientista aquidauanense volta à escola que estudou e dá palestra para estudantes

Pesquisador premiado, Luiz Fernando da Silva Borges, 20 anos, proferiu, na manhã desta sexta-feira (15) uma palestra autobiográfica e motivacional aos alunos da escola onde estudou no passado, a Escola Municipal Erso Gomes, em Aquidauana. Formado em 2016 pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS), é reconhecido pela comunidade científica internacional pelos projetos que desenvolve nas áreas de engenharia biomédica: amplificação de DNA, aplicação de Inteligência Artificial em interface cérebro máquina e cérebro computador, prósteses robóticas de membro superior, regulamento do ciclo circadiano e biossensores.

Ao todo, são mais de 60 prêmios, incluindo três da Feira Internacional de Ciências e Engenharia (Isef), realizada anualmente nos Estados Unidos, e uma das mais importantes do mundo. Na manhã de hoje, o estudante e pesquisador contou sua trajetória de vida em pesquisa científica e como foram os passos, um após o outro, para chegar ao patamar de se tornar um dos grandes cientistas brasileiros da atualidade.

“O objetivo desse encontro é o de demonstrar aos estudantes que estão aqui o contrário do roteiro seguido pela maioria dos acadêmicos. Durante o caminho do desenvolvimento de pesquisas, o cientista também pode errar, não é o cara inteligente, gênio, o melhor, que nunca erra, mas um ser humano como qualquer um que comete erros, mas que consegue contorná-los. É interessante para esses estudantes, por se identificar com uma figura mais humanizada, que consigam se inspirar e se tornar, quem sabe, futuros pesquisadores”, analisou.

Sobre as dificuldades de desenvolver pesquisas científicas no país, o cientista orientou. “Hoje temos o cenário de um país muito complicado para o desenvolvimento de atividades científicas, já que falta incentivo. Entretanto, a minha principal direção é a de que usem a criatividade, algo quase inerente ao brasileiro, para superar as adversidades que ele encontra no dia a dia, em sua vida pessoal e também na pesquisa.“

Os próximos passos de Luiz Fernando da Silva Borges é o estudo com pacientes que estão em estado vegetativo e coma. “Estamos entrando na fase de testes clínicos com pacientes, que serão realizados possivelmente nos próximos dois meses, na Santa Casa de Campo Grande”, finalizou.

*Com informações de Luiz Guido Jr.