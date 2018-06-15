Escola Cejar, de Aquidauana, faz campanha para agasalhar alunos carentes

A Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro (Cejar), de Aquidauana, realiza campanha do agasalho para atender alunos carentes. Segundo a diretora Cristina Niz Barcelos, a iniciativa surgiu depois que a direção e coordenação perceberam que algumas crianças não estavam vestidas apropriadamente para se protegerem do frio. Por este motivo, deram início ao movimento para arrecadar roupas junto à comunidade.

Cristina explicou que a escola sempre participou de outras campanhas do agasalho em âmbito municipal, mas que desta vez, viu que era o momento de atender os próprios alunos. "Decidimos fazer a campanha para ajudar nosso público. Como somos uma escola grande, atendemos alunos de diversos bairros, inclusive da zona rural", disse.

Segundo ela, as roupas recolhidas ficam expostas em uma "arara" na escola, e qualquer um que sentir necessidade, pode pegar. "Pode ser aluno ou pai de aluno. Se estiver precisando, basta chegar e escolher a roupa que serve. Estamos recebendo de todos os modelos, masculino e feminino", disse. Aos interessados em ajudar, a escola fica na Rua José Bonifácio, 595, Bairro Alto.

Colaborou Luiz Guido Jr.