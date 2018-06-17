Grávida de 4 meses, jovem é espancada e ameaçada de morte pelo ex-namorado

Segundo o boletim de ocorrência, a gestante viveu momentos de pavor, com o ex a agredindo com vários socos e golpes de estrangulamento, o que causou hematomas graves na testa, olho esquerdo e na cabeça. Ciente da gravidez, o criminoso desferiu socos também em sua barriga.

Este sábado (16) pela manhã foi traumatizante para uma jovem de 22 anos. Grávida de 4 meses, a vítima foi levada à força pelo ex-namorado, lutador de muay thai de 19 anos, em uma Ecosport vermelha, na Avenida Pantaneta.

Apavorada, a jovem tentou fugir várias vezes do carro, mas era impedida com mais violência. Dizendo que “ia mata-la afogada”, a levou até um córrego próximo à Siderúrgica, e de fato, tentou arrastá-la até a água. Neste momento, a gestante conseguiu escapar do agressor e foi resgatada por pessoas que passavam pelo local.

A jovem bastante machucada contou aos policiais que presenciou o lutador consumindo cocaína em uma conveniência na Avenida Pantaneta. Localizado pela PM, o ex-namorado da vítima foi preso em flagrante, momento em que tentou resistir, mas foi algemado e conduzido à Delegacia de Polícia de Aquidauana.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e o agressor está à disposição da Justiça para as medidas cabíveis.