Grávida de 4 meses, jovem é espancada e ameaçada de morte pelo ex-namorado

Covardia
Drogado, lutador de muay thai de 19 anos foi preso em flagrante pela tentativa de assassinato
Este sábado (16) pela manhã foi traumatizante para uma jovem de 22 anos. Grávida de 4 meses, a vítima foi levada à força pelo ex-namorado, lutador de muay thai de 19 anos, em uma Ecosport vermelha, na Avenida Pantaneta.
Segundo o boletim de ocorrência, a gestante viveu momentos de pavor, com o ex a agredindo com vários socos e golpes de estrangulamento, o que causou hematomas graves na testa, olho esquerdo e na cabeça. Ciente da gravidez, o criminoso desferiu socos também em sua barriga.
Apavorada, a jovem tentou fugir várias vezes do carro, mas era impedida com mais violência. Dizendo que “ia mata-la afogada”, a levou até um córrego próximo à Siderúrgica, e de fato, tentou arrastá-la até a água. Neste momento, a gestante conseguiu escapar do agressor e foi resgatada por pessoas que passavam pelo local.
A jovem bastante machucada contou aos policiais que presenciou o lutador consumindo cocaína em uma conveniência na Avenida Pantaneta. Localizado pela PM, o ex-namorado da vítima foi preso em flagrante, momento em que tentou resistir, mas foi algemado e conduzido à Delegacia de Polícia de Aquidauana.
O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e o agressor está à disposição da Justiça para as medidas cabíveis.
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