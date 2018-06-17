Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 22:58

Buscar

Últimas notícias
X

Covardia

Grávida de 4 meses, jovem é espancada e ameaçada de morte pelo ex-namorado

Drogado, lutador de muay thai de 19 anos foi preso em flagrante pela tentativa de assassinato

Vanessa Ricarte

Publicado em 17/06/2018 às 09:30

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Este sábado (16) pela manhã foi traumatizante para uma jovem de 22 anos. Grávida de 4 meses, a vítima foi levada à força pelo ex-namorado, lutador de muay thai de 19 anos, em uma Ecosport vermelha, na Avenida Pantaneta.

Segundo o boletim de ocorrência, a gestante viveu momentos de pavor, com o ex a agredindo com vários socos e golpes de estrangulamento, o que causou hematomas graves na testa, olho esquerdo e na cabeça. Ciente da gravidez, o criminoso desferiu socos também em sua barriga.

Leia Também

• Botão do pânico aumenta segurança de vítimas de violência doméstica

• "Ferida que não sara", violência contra criança acontece em casa e exige nova cultura

• Denúncia de violência doméstica no Serraria acaba em delegacia

Apavorada, a jovem tentou fugir várias vezes do carro, mas era impedida com mais violência. Dizendo que “ia mata-la afogada”, a levou até um córrego próximo à Siderúrgica, e de fato, tentou arrastá-la até a água. Neste momento, a gestante conseguiu escapar do agressor e foi resgatada por pessoas que passavam pelo local.

A jovem bastante machucada contou aos policiais que presenciou o lutador consumindo cocaína em uma conveniência na Avenida Pantaneta. Localizado pela PM, o ex-namorado da vítima foi preso em flagrante, momento em que tentou resistir, mas foi algemado e conduzido à Delegacia de Polícia de Aquidauana.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e o agressor está à disposição da Justiça para as medidas cabíveis.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo