Aquidauanense vão à Avenida Pantaneta para festejar estreia do Brasil na Copa

Mesmo sem vitória, aquidauanenses lotaram a Avenida Pantaneta na tarde de ontem para comemorar a estreia da Seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia. Apesar do empate em 1 a 1 contra a Suíça, os torcedores acreditam que a Seleção ainda vai evoluir e demonstraram que o futebol é importante ferramenta para reunir os amigos e a família para ser divertir.

O estudante Lucas da Silva, de 31 anos, disse que prefere assistir aos jogos acompanhado dos amigos. "Eu curto me reunir com amigos para ver os jogos da Seleção e torcer junto. Sempre assito aos jogos aqui na Avenida", disse.

Para a vendedora Fernanda Castro, 55, o resultado foi o menos importante. "O resultado não ajudou muito, mas estou feliz e estamos comemorando o empate. A Copa é uma grande festa e o Brasil só não pode perder agora, e sair fora logo", disse.

Por sua vez, o aposentado Fabiano Madeira, 69, apesar de estar na Avenida, disse que prefere assistir aos jogos em casa, para observar os detalhes com mais atenção. "Eu gosto de assistir jogos do meu time e da Seleção sozinho em casa. Nos bares há muito barulho que tira a atenção e eu acabao não vendo como gostaria, por isso prefiro em casa", disse.

Colaborou Luiz Guido Jr.