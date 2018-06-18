Corpo de Bombeiros resgata jiboia de 1,5 metro em residência na Vila 40

O Corpo de Bombeiros de Aquidauana resgatou no último sábado, uma cobra jiboia com 1,5 metro de comprimento na tarde de sábado, em residência localizada na Rua Giovani Toscano de Brito, na Vila 40.

Após ser acionada, a equipe se deparou com o animal em uma viga do telhado. A cobra foi resgatada, colocada em segurança e depois solta em uma mata localizada nas imediações do córrego João Dias.

