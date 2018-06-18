Corpo de Bombeiros resgata jiboia de 1,5 metro em residência na Vila 40

Aquidauana
Animal foi solto em mata perto do córrego João Dias
O Corpo de Bombeiros de Aquidauana resgatou no último sábado, uma cobra jiboia com 1,5 metro de comprimento na tarde de sábado, em residência localizada na Rua Giovani Toscano de Brito, na Vila 40.
Após ser acionada, a equipe se deparou com o animal em uma viga do telhado. A cobra foi resgatada, colocada em segurança e depois solta em uma mata localizada nas imediações do córrego João Dias.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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