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Aquidauana

Vítima de facada no Terminal Rodoviário continua no hospital sem previsão de alta

O homem de 34 anos recebeu dez pontos na cabeça, mas não corre risco de morte

Vanessa Ricarte

Publicado em 18/06/2018 às 12:47

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Neste domingo (17), um homem conhecido por Reginaldo, de 34 anos, que sofreu uma tentativa de assassinato no Terminal Rodoviário de Aquidauana, por volta das 19h30, prossegue internado no hospital. Ele recebeu 10 pontos na cabeça, mas está estável e não corre risco de morte.

O caso foi atendido pela Equipe Getam (Grupamento Especializado Tático de Ações Motorizadas). No local, foi constatado que a vítima havia sido ferida com uma perfuração de arma branca na região da cabeça, do lado direito.

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A Polícia retornou ao hospital na manhã desta segunda-feira (18) para ouvir o relato da vítima. Segundo amigos de Reginaldo, que estavam no local do crime, a vítima teria empurrado o agressor, que pegou em sua mochila uma faca e desferiu o golpe na cabeça de Reginaldo.

Conforme o registro policial, quando o socorro chegou, próxima à vítima, foi encontrada a faca utilizada pelo autor, conhecido como "Toninho", para cometer o delito.

O pastor do projeto "Mão Amiga", missionário Norberto Silva Corrêa Júnior, visitou Reginaldo. O homem já participou da ação social, que dá uma nova chance a viciados em drogas e moradores de rua do município.

Segundo o missionário, a intenção é a de resgatá-lo e levá-lo, posteriormente, ao projeto, no qual já participou 6 vezes. Ele permanecia de 3 a 5 meses, mas retornava à rua, na região da Rodoviária.

A Polícia continua as buscas ao agressor, que ainda está foragido.

*Com informações de Luiz Guido Jr.

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