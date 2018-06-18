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Homem sofre tentativa de homicídio no Terminal Rodoviário de Aquidauana

Caso ocorreu na noite do último domingo (17)

Schimene Duque Weber

Publicado em 18/06/2018 às 07:40

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Um homem de 34 anos sofreu uma tentativa de assassinato no Terminal Rodoviário de Aquidauana, por volta de 19h30 do último domingo (17), e mobilizou uma ação conjunta do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Equipe Getam (Grupamento Especializado Tático de Ações Motorizadas) foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio no Bairro Alto. No local, foi constatado que a vítima havia sido ferida com uma perfuração de arma branca na região da cabeça, do lado direito. O homem foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e permanece sob cuidados médicos.

Ainda conforme o registro, próximo à vítima, foi encontrada uma faca utilizada pelo autor, conhecido como "Toninho", para cometer o delito. 

Os militares realizaram rondas no intuito de localizar o autor, mas não obtiveram êxito. 

O caso segue sob investigação.

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