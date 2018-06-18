Homem sofre tentativa de homicídio no Terminal Rodoviário de Aquidauana

Policial
Caso ocorreu na noite do último domingo (17)
Um homem de 34 anos sofreu uma tentativa de assassinato no Terminal Rodoviário de Aquidauana, por volta de 19h30 do último domingo (17), e mobilizou uma ação conjunta do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Equipe Getam (Grupamento Especializado Tático de Ações Motorizadas) foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio no Bairro Alto. No local, foi constatado que a vítima havia sido ferida com uma perfuração de arma branca na região da cabeça, do lado direito. O homem foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e permanece sob cuidados médicos.
Ainda conforme o registro, próximo à vítima, foi encontrada uma faca utilizada pelo autor, conhecido como "Toninho", para cometer o delito.
Os militares realizaram rondas no intuito de localizar o autor, mas não obtiveram êxito.
O caso segue sob investigação.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS