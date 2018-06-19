Em Aquidauana, Cejar inicia esta semana levantamento de demanda para o estudo de viabilidade e possível abertura de novos cursos

Iniciou esta semana o levantamento de demanda para o estudo de viabilidade e possível abertura dos cursos: Técnico em Comunicação Visual e Técnico em Hospedagem ofertados pelo Pronatec na Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro (Cejar), em Aquidauana.

Segundo Humberto Ferreira, um dos representantes do Pronatec local, os cursos são oferecidos em parceria entre o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e o Governo Federal. Em média, duram de 1 ano a 1 ano e meio, e cada sala pode ter entre 30 e 35 vagas.

O projeto é oferecido a alunos do segundo ano e terceiro ano do ensino médio, incluindo estudantes de outras instituições. A escola fica na Rua José Bonifácio, 595, no Bairro Alto. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: (67) 3241 - 2226.