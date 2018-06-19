Em Aquidauana, Cejar inicia esta semana levantamento de demanda para o estudo de viabilidade e possível abertura de novos cursos

Educação
Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: (67) 3241 - 2226
Iniciou esta semana o levantamento de demanda para o estudo de viabilidade e possível abertura dos cursos: Técnico em Comunicação Visual e Técnico em Hospedagem ofertados pelo Pronatec na Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro (Cejar), em Aquidauana.
Segundo Humberto Ferreira, um dos representantes do Pronatec local, os cursos são oferecidos em parceria entre o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e o Governo Federal. Em média, duram de 1 ano a 1 ano e meio, e cada sala pode ter entre 30 e 35 vagas.
O projeto é oferecido a alunos do segundo ano e terceiro ano do ensino médio, incluindo estudantes de outras instituições. A escola fica na Rua José Bonifácio, 595, no Bairro Alto. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: (67) 3241 - 2226.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS