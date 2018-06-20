MS registra temperaturas em elevação e tempo firme nesta quarta-feira

Tempo firme, com sol entre nuvens e sem expectativa de chuva em Mato Grosso do Sul marcam esta quarta-feira (20).

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec), em Aquidauana, a temperatura mínima registrada será de 15ºC e, a máxima, de 26ºC.

A umidade relativa do ar estará baixa, principalmente no período da tarde, com diminuição de 90% para até 30%.