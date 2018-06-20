MS registra temperaturas em elevação e tempo firme nesta quarta-feira

Previsão do Tempo
Tempo firme, com sol entre nuvens e sem expectativa de chuva em Mato Grosso do Sul marcam esta quarta-feira (20).
De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec), em Aquidauana, a temperatura mínima registrada será de 15ºC e, a máxima, de 26ºC.
A umidade relativa do ar estará baixa, principalmente no período da tarde, com diminuição de 90% para até 30%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS