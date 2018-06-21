Bancos de Aquidauana só operam a partir do meio-dia nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, a seleção Brasileira enfrent a Costa Rica, às 8 horas da manhã (MS), pela segunda rodada da Copa do Mundo da Rússia. Por este motivo, bancos de Aquidauana vão operar em horário diferenciado. Conforme avisos publicados na porta das agências, o horário de atendimento será especialmente das 12 horas às 16 horas.

Por outro lado, segundo apurado pela reportagem, as lotéricas funcionam normalmente. As repartições públicas também têm horário diferenciado. A Prefeitura Municipal disse que o expediente será realizado das 13 horas às 17 horas. Também não haverá expediente pela manhã em repartições estaduais, exceto serviços essenciais.