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Prefeitura empossa novos servidores para Obra, Saúde, Produção e Assistência Social

Com a posse destes 13 novos servidores, a Prefeitura de Aquidauana alcança 86% de candidatos aprovados, convocados e devidamente empossados

Renan Nucci

Publicado em 21/06/2018 às 13:34

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As Secretarias Municipais de Assistência Social, Saúde, Produção e Meio Ambiente e Obras e Serviços Urbanos ganharam novos servidores em seu quadro efetivo, nesta manhã, dia 21.

Em solenidade de posse no gabinete, no Paço Municipal, presidida pelos secretários municipais Wezer Lucarelli (Governo) e Euclides Nogueira Júnior (Administração), foram empossados 13 candidatos aprovados em todas as fases do Concurso Público de Provas e Títulos/2016. 

Com a posse destes 13 novos servidores, a Prefeitura de Aquidauana alcança 86% de candidatos aprovados, convocados e devidamente empossados. 

Os novos servidores empossados ocuparão os cargos de: psicóloga e monitor educacional na Secretaria de Assistência Social; auxiliar de serviços gerais, enfermeiro do ESF, farmacêutico e bioquímico, técnico de enfermagem para a Secretaria Municipal de Saúde; trabalhador braçal para a Secretaria Municipal de Obras; e biólogo para a Secretaria Municipal de Produção e Meio Ambiente.

Também participaram da solenidade de posse os vereadores Anderson Meireles (líder do prefeito na Câmara), Lenilda Damasceno, Nilson Pontim, Sebastião do Taboco, Sargento Cruz e os secretários municipais Marcos Chaves (Assistência Social), Roberto Valdares (Produção e Meio Ambiente) e Plínio de Goes (Esporte).
 

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