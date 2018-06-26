Por causa do jogo do Brasil, bancos de Aquidauana terão horário diferente

Copa do Mundo
Agências abrem das 8 horas às 12 horas nesta quarta-feira
O Brasil enfrenta a Sérvia amanhã, às 14 horas, pela última rodada da primeira fase do grupo E, compromisso que vale classificação para a segunda fase da Copa do Mundo da Rússia. Por este motivo, os bancos devem operar em horário diferenciado em Aquidauana.
O expediente será das 8 horas às 12 horas, retornando ao normal na quinta-feira. O expediente da Prefeitura Municipal também será diferenciado, operando das 7 horas às 13 horas, assim como repartições do Estado de Mato Grosso do Sul e do Poder Judiciário.
Colaborou Luiz Guido Jr.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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