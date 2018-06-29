7ª Feijoada da Solidariedade será realizada neste sábado e promete movimentar Aquidauana

A 7ª Feijoada da Solidariedade, organizada por Viviane Nogueira Orro e pelo Deputado Estadual Felipe Orro, será realizada amanhã (30), a partir de 12h, no Santo Cruz Arena Show, em Aquidauana.

Neste ano, o evento beneficiará o projeto "Adote 1 Atleta", e a organização do almoço já garantiu feijoada e caipirinha à vontade para todos os presentes, que arcaram com o valor de R$ 50,00 pela camiseta de participação na "Seleção Solidária", neste ano, tematizada pela Copa do Mundo, e esgotaram as camisetas.

No local, também serão realizados shows ao vivo, com a dupla sertaneja Alex & Yvan, e o Grupo Sampri, um dos mais importantes na divulgação do samba em Mato Grosso do Sul. Os organizadores também deixarão ligado um telão, que transmitirá a partida entre Uruguai e Portugal, com início previsto para as 14h (horário de MS).

Para animar ainda mais o almoço, haverão premiações para o Torcedor ou Customização mais original e bonita. Os homens poderão ganhar, entre os prêmios, uma furadeira, doada pela JN Construtora, e um alinhamento e balanceamento, doado pelo NG Automotivo. Como prêmio feminino, será dado um conjunto de lingerie da Rendasse. Como premiação unissex, o Deputado Felipe Orro disponibilizará uma Camiseta Oficial da Seleção Brasileira e Bola Oficial da FIFA 2018.

Confira, abaixo, os patrocinadores do evento:

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 9 9952-4800, com Eva.