Previsão de tempo seco e baixa umidade do ar neste domingo

Tempo firme, com sol entre nuvens e sem expectativa de chuva em Mato Grosso do Sul. A umidade relativa do ar estará baixa à tarde podendo chegar a 25%. Os termômetros registram mínima de 14ºC e máxima de 33ºC.

Em Aquidauana e Anastácio o dia será de parcialmente nublado a claro, com névoa seca, mínima de 18°C e máxima de 31°C. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).