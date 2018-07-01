Previsão de tempo seco e baixa umidade do ar neste domingo

Previsão
Em Aquidauana e Anastácio o dia será de parcialmente nublado a claro, com névoa seca
Tempo firme, com sol entre nuvens e sem expectativa de chuva em Mato Grosso do Sul. A umidade relativa do ar estará baixa à tarde podendo chegar a 25%. Os termômetros registram mínima de 14ºC e máxima de 33ºC.
Em Aquidauana e Anastácio o dia será de parcialmente nublado a claro, com névoa seca, mínima de 18°C e máxima de 31°C. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS