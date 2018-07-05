Previsão de céu claro e umidade relativa do ar baixa para MS

O tempo nesta quinta-feira (5) segue aberto em Mato Grosso do Sul sem previsão de chuva. Umidade relativa do ar pode chegar a 25%.

Em Aquidauana, as temperaturas variam entre 18ºC e 33ºC.

As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).

*Com informações da Assessoria de Comunicação do Governo do Estado