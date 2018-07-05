Previsão de céu claro e umidade relativa do ar baixa para MS

Meteorologia
Umidade relativa do ar pode chegar a 25%
O tempo nesta quinta-feira (5) segue aberto em Mato Grosso do Sul sem previsão de chuva. Umidade relativa do ar pode chegar a 25%.
Em Aquidauana, as temperaturas variam entre 18ºC e 33ºC.
As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).
*Com informações da Assessoria de Comunicação do Governo do Estado
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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