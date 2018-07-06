Sexta-feira de tempo firme e sem chuva de acordo com o Cemtec

A massa de ar seco que predomina em todas as regiões de Mato Grosso do Sul continua atuando e deixa a umidade relativa do ar baixa com registro de até 25% no período da tarde, principalmente, no Centro e Norte do Estado. Não há expectativa de chuva.

Em Aquidauana, a mínima desta sexta-feira (06) deverá ser de 19ºC e, a máxima, poderá atingir até 33ºC.

As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).



*Com informações da Assessoria de Comunicação do Governo do Estado