Equipe do SAMU de Aquidauana recebe treinamento durante a semana na Capital

Com o objetivo de atualizar conhecimentos e melhorar o atendimento à população de Aquidauana, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) da cidade participou, durante a semana passada, de treinamento com aulas teóricas e práticas junto à coordenação do SAMU Estadual, em Campo Grande.

Entre os temas abordados no treinamento, foram ministrados aos participantes aulas de radioperação, segurança de cena, avaliação inicial no trauma e clínico, vias aéreas, condução de viatura e legislação de trânsito, imobilizações, assistência ao parto e ao recém-nascido e avaliação pediátrica.

O SAMU é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que atende os casos de urgência e emergência, prestando socorro a população nas residências, locais de trabalho e vias públicas. Em Aquidauana, o SAMU fica localizado nas dependências do Hospital Regional, com viatura e equipe de plantonistas 24 horas para atender a população de Aquidauana e Anastácio, que acionam o serviço pelo telefone 192.