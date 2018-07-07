Equipe do SAMU de Aquidauana recebe treinamento durante a semana na Capital

Capacitação
Servidores foram à Campo Grande a fim de melhorar o atendimento prestado à comunidade
Com o objetivo de atualizar conhecimentos e melhorar o atendimento à população de Aquidauana, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) da cidade participou, durante a semana passada, de treinamento com aulas teóricas e práticas junto à coordenação do SAMU Estadual, em Campo Grande.
Entre os temas abordados no treinamento, foram ministrados aos participantes aulas de radioperação, segurança de cena, avaliação inicial no trauma e clínico, vias aéreas, condução de viatura e legislação de trânsito, imobilizações, assistência ao parto e ao recém-nascido e avaliação pediátrica.
O SAMU é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que atende os casos de urgência e emergência, prestando socorro a população nas residências, locais de trabalho e vias públicas. Em Aquidauana, o SAMU fica localizado nas dependências do Hospital Regional, com viatura e equipe de plantonistas 24 horas para atender a população de Aquidauana e Anastácio, que acionam o serviço pelo telefone 192.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS