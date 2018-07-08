Domingo de céu nublado, mas sem expectativa de chuva para a região

Condição de céu parcialmente nublado na região Pantaneira e tempo firme com sol entre nuvens nas demais áreas de Mato Grosso do Sul, sem expectativa de chuva. Em Aquidauana e Anastácio, a mínia será de 20°C e a máxima de 27°C, parcialmente nublado, sem chuva.

Em todo o estado, a umidade relativa do ar fica baixa nas horas mais quentes do dia; caindo de 95% para 30%. Em relação às temperaturas a variação será mínima de 14ºC a 33ºC. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).