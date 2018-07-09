Homem sofre parada cardíaca e é salvo pelo Samu de Aquidauana

Resgate
O homem de 46 anos passou por procedimentos de ressuscitação e socorro rápido foi fundamental
Na tarde deste domingo (8), por volta das 16h16, um homem de 46 anos sofreu parada cardiorrespiratória em sua residência, localizada na Rua Duque de Caxias, em Aquidauana.
Segundo informações preliminares, o socorro rápido foi fundamental para salvar a vida do paciente.
O homem começou a passar mal quando familiar acionou 193 que por sua vez solicitaram apoio do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ao chegar no local, o homem já não respirava e o coração não batia.
No momento da ocorrência, foi utilizado dispositivo Desfibrilador Externo Automático - DEA, a rapidez e eficácia do atendimento da equipe de plantão teve êxito revertendo o quadro da PCR no Pronto Socorro de Aquidauana.
Oportunidades
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