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Solidariedade

Aquidauana será palco de leilões em prol do Hospital do Amor de Barretos

Representantes do hospital se encontraram hoje e visitaram o jornal O Pantaneiro

Renan Nucci

Publicado em 11/07/2018 às 17:05

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Hilbervanio Calixto da Silva, analista de captação de recursos do Hospital do Amor de Barretos (SP) esteve em Aquidauana nesta quarta-feira, para se reunir com o empresário Mauro Vieira de Souza, ex proprietário do Posto Jato, e anunciar novidades para o município. O grupo planeja realizar um leilão por ano na cidade, como forma de arrecadar fundos para a manutenção da unidade que é referência no tratamento de câncer em todo o país.

Segundo Calixto, o hospital gasta de R$ 38 milhões a R$ 40 milhões por mês, para atender sete mil pessoas por dia, com 15 mil refeições diárias, além do pagamento de médicos e profissionais, custeio de equipamentos, medicamentos e insumos. "Por isso, estamos abrindo as portas com a leiloeira para fazermos pelo menos um leilão por ano aqui em Aquidauana. Já estamos criando uma comissão que vai contar com a presença de Mauro", disse Calixto durante entrevista ao jornal O Pantaneiro.

Atualmente o Hospital do Amor tem centros de tratamento em Nova Andradina, Campo Grande e duas carretas de prevenção que percorrem todo Mato Grosso do Sul realizando exames em mulheres. "Uma das novidades é que junto com grupo de empresários, vamos construir uma filial do hospital em Dourados, para realização de diagnóstico de alta precisão e cirurgias de pequena e média complexidade, para desafogar Barretos e Jales, e encurtando a distância de viagem", pontuou.

Mauro foi escolhido como novo coordenador do Hospital do Amor em Aquidauana, e vai auxiliar no desenvolvimento das atividades na região. Ele tem uma relação especial com o hospital, pois foi onde seu neto foi tratado. "É motivo de alegria participar. Sempre ajudei a construir coisas boas na nossa cidade. Hoje ouvindo o testemunho da minha filha, sobre como foi tratado nosso neto lá, em um verdadeiro hotel cinco estrelas, digo que é um privilégio participar da comissão", disse.
 

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