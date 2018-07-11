Aquidauana será palco de leilões em prol do Hospital do Amor de Barretos

Hilbervanio Calixto da Silva, analista de captação de recursos do Hospital do Amor de Barretos (SP) esteve em Aquidauana nesta quarta-feira, para se reunir com o empresário Mauro Vieira de Souza, ex proprietário do Posto Jato, e anunciar novidades para o município. O grupo planeja realizar um leilão por ano na cidade, como forma de arrecadar fundos para a manutenção da unidade que é referência no tratamento de câncer em todo o país.

Segundo Calixto, o hospital gasta de R$ 38 milhões a R$ 40 milhões por mês, para atender sete mil pessoas por dia, com 15 mil refeições diárias, além do pagamento de médicos e profissionais, custeio de equipamentos, medicamentos e insumos. "Por isso, estamos abrindo as portas com a leiloeira para fazermos pelo menos um leilão por ano aqui em Aquidauana. Já estamos criando uma comissão que vai contar com a presença de Mauro", disse Calixto durante entrevista ao jornal O Pantaneiro.

Atualmente o Hospital do Amor tem centros de tratamento em Nova Andradina, Campo Grande e duas carretas de prevenção que percorrem todo Mato Grosso do Sul realizando exames em mulheres. "Uma das novidades é que junto com grupo de empresários, vamos construir uma filial do hospital em Dourados, para realização de diagnóstico de alta precisão e cirurgias de pequena e média complexidade, para desafogar Barretos e Jales, e encurtando a distância de viagem", pontuou.

Mauro foi escolhido como novo coordenador do Hospital do Amor em Aquidauana, e vai auxiliar no desenvolvimento das atividades na região. Ele tem uma relação especial com o hospital, pois foi onde seu neto foi tratado. "É motivo de alegria participar. Sempre ajudei a construir coisas boas na nossa cidade. Hoje ouvindo o testemunho da minha filha, sobre como foi tratado nosso neto lá, em um verdadeiro hotel cinco estrelas, digo que é um privilégio participar da comissão", disse.

