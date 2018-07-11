Sucuri ao lado de bote surpreende grupo em pescaria no rio Aquidauana

Sucuri de grande porte surpreendeu grupo de amigos pescadores na noite de domingo, no rio Aquidauana. Bruno Girotto, de 31 anos, conta que apoitou o barco ao lado da cobra, perto do barranco, e só notou a presença dela no momento em que estava de partida. Ao todo, ele conta que passou cerca de 20 minutos distraído perto do animal, correndo risco de ser atacado.

O propagandista médico explicou que ele e amigos estavam em uma área nas imediações da fazenda Recanto, em Aquidauana, conhecida pela presença de bichos selvagens, como sucuris e onças. Ele relata que aproximou o barco do barranco, e deu início à pescaria. "A gente tem sempre o costume de verificar, dar umas batidas na água pra ver se tem alguma animal, mas desta vez passou despercebido", disse.

Ele explica que na hora de sair, o amigo que o acompanhava na embarcação alertou para a presença da sucuri. "Quando ele falou, não acreditei, aí fui ver e achei ela enrolada no Guapé. Quando liguei o motor do barco, ela saiu e foi para o barranco. Então eu desci para o barranco também e consegui fazer as fotos".

Bruno ressaltou que, apesar de a cobra não ter se aproximado para atacá-lo, garante que correu risco. "Já teve casos de cobras que chegaram a subir no barco. Por isso é importante tomar sempre muito cuidado e verificar o local", disse ele, garantindo que a cobra era grande. "Tinha cerca de cinco ou seis metros".