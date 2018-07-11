Sucuri ao lado de bote surpreende grupo em pescaria no rio Aquidauana

Mundo animal
Animal estava enrolado no Guapé, próximo dos pescadores
Crédito do vídeo: Da Redação
Sucuri de grande porte surpreendeu grupo de amigos pescadores na noite de domingo, no rio Aquidauana. Bruno Girotto, de 31 anos, conta que apoitou o barco ao lado da cobra, perto do barranco, e só notou a presença dela no momento em que estava de partida. Ao todo, ele conta que passou cerca de 20 minutos distraído perto do animal, correndo risco de ser atacado.
O propagandista médico explicou que ele e amigos estavam em uma área nas imediações da fazenda Recanto, em Aquidauana, conhecida pela presença de bichos selvagens, como sucuris e onças. Ele relata que aproximou o barco do barranco, e deu início à pescaria. "A gente tem sempre o costume de verificar, dar umas batidas na água pra ver se tem alguma animal, mas desta vez passou despercebido", disse.
Ele explica que na hora de sair, o amigo que o acompanhava na embarcação alertou para a presença da sucuri. "Quando ele falou, não acreditei, aí fui ver e achei ela enrolada no Guapé. Quando liguei o motor do barco, ela saiu e foi para o barranco. Então eu desci para o barranco também e consegui fazer as fotos".
Bruno ressaltou que, apesar de a cobra não ter se aproximado para atacá-lo, garante que correu risco. "Já teve casos de cobras que chegaram a subir no barco. Por isso é importante tomar sempre muito cuidado e verificar o local", disse ele, garantindo que a cobra era grande. "Tinha cerca de cinco ou seis metros".
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