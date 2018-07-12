Crianças choram e pedem auxílio para encontrar seu cachorrinho JB

Uma mãe pede auxílio para encontrar o cachorrinho conhecido por JB, que sumiu na última segunda-feira (9), por volta das 13 horas, nas imediações da Rua Assis Ribeiro, próxima à Barraqueche.

Luciene solicitou ajuda da equipe do jornal O Pantaneiro a fim de encontrar o cãozinho, já que suas duas filhas pequenas choram muito com a ausência do animalzinho de estimação. A mãe das crianças está disposta a pagar uma recompensa para quem encontrar JB.

Se alguém tiver informações sobre o paradeiro de JB, entre em contato pelo telefone 999684078.