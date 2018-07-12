Família oferece recompensa por dois cães que desapareceram perto da ponte velha

Família procura por dois cães que desapareceram em Aquidauana, nas imediações da ponte velha, ao lado do antigo Clube Feminino, em frente à Cruzeiro do Sul. Eles são um labrador que responde pelo nome de Agros e um border collie chamado Zig. Informações sobre o paradeiro dos bichos podem ser enviadas pelos telefones (67) 99832 - 0049, 99939 - 1438 ou 99941 - 6404. A família oferece recompensa a quem auxiliar no resgate dos bichos.