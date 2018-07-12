Família oferece recompensa por dois cães que desapareceram perto da ponte velha

Aquidauana
Eles são um labrador que responde pelo nome de Agros e um border collie chamado Zig
Família procura por dois cães que desapareceram em Aquidauana, nas imediações da ponte velha, ao lado do antigo Clube Feminino, em frente à Cruzeiro do Sul. Eles são um labrador que responde pelo nome de Agros e um border collie chamado Zig. Informações sobre o paradeiro dos bichos podem ser enviadas pelos telefones (67) 99832 - 0049, 99939 - 1438 ou 99941 - 6404. A família oferece recompensa a quem auxiliar no resgate dos bichos.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS