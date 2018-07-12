Tentativa de furto no BB de Aquidauana é flagrada por Rádio Patrulha da PM

Registro policial na noite desta quarta-feira (11) por volta das 23h40 aponta que uma viatura da Rádio Patrulha de Aquidauana avistou dois veículos em frente à agência do Banco do Brasil, localizada na área central da cidade. Um dos veículos tinha placas do Estado de São Paulo.

Por conta do horário avançado, ja que a porta da instituição trava todos os dias às 22 horas, os policiais desconfiaram dos carros ali parados e quando chegaram ao local, perceberam que a porta que dá acesso aos caixas eletrônicos havia sido arrombada. Foi constatado também que um dos caixas eletrônicos também apresentava sinais de arrombamento.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o alarme não havia sido disparado. O gerente da agência também foi chamado pela Polícia, que compareceu ao local. Após vasculhar o banco, os policiais nada encontraram.

Algumas câmeras da agência também foram desligadas, inclusive a que está apontada atrás do caixa no qual foi alvo da tentativa de arrombamento. O caso foi parar na Delegacia de Polícia de Aquidauana para investigação. No registro, não havia mais informações sobre a procedência dos carros que estavam estacionados em frente à agência.